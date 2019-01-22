2019-01-22T11:27:26+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку обрушения потолка в саратовской школе

Будет дана оценка действиям должностных лиц
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе №78 Заводского района.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось днем 21 января. В коридоре второго этажа обвалились несколько плит с потолка. Дети в это время находились на занятиях.

Во время проверки будут установлены причины инцидента, дана оценка действиям должностных лиц и органов МСУ.

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