Прокуратура начала проверку обрушения потолка в саратовской школе
Будет дана оценка действиям должностных лиц
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Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе №78 Заводского района.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось днем 21 января. В коридоре второго этажа обвалились несколько плит с потолка. Дети в это время находились на занятиях.
Во время проверки будут установлены причины инцидента, дана оценка действиям должностных лиц и органов МСУ.