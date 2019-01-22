Ростехнадзор подтвердил соответствие строящейся карты полигона современным экологическим требованиям

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-22T11:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский филиал АО «Управление отходами» ведет строительство второй карты межмуниципального полигона захоронения ТКО энгельсского «Экотехнопарка». В ходе строительства прошли две выездные проверки Ростехнадзора по Саратовской области. Основной задачей проверок является установление соблюдения всех технических норм при создании второй карты полигона для дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Обе проверки надзорного органа прошли без замечаний.

Создание нового имущественного объекта предусмотрено концессионным соглашением, в соответствии с которым АО «Управление отходами» последовательно создает и эксплуатирует объекты единой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО. Строительные работы второй карты ведутся на площади 27,7 тыс. кв. м и оцениваются в 51 млн рублей.

Энгельсский межмуниципальный полигон захоронения ТКО является сложным инженерно-техническим сооружением, отвечающим всем экологическим нормам и требованиям. Участок складирования отходов разбит на семь карт. Срок эксплуатации полигона 25 лет. Полигон гарантирует защиту грунтовых вод и почвы от проникновения токсинов, которые выделяются в процессе естественного перегнивания складированных отходов. Результатом качественной сортировки, обработки и уплотнения на производственных площадках в энгельсском «Экотехнопарке», стало продление срока эксплуатации первой карты более чем на полтора года.

Компания осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Надежная работа выстроенной коммунальной инфраструктуры является гарантией возврата первоначальных инвестиций. Главной задачей саратовский филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой сокращение негативного воздействия коммунальных отходов на экологию Саратовской области.