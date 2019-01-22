2019-01-22T10:54:22+03:00
Недвижимость

«КВС» ведет работы по реконструкции 4 км водопровода

Современные материалы позволят увеличить срок службы коммуникаций до 50 лет
Екатерина Семенова
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«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают реконструкцию водопровода по улицам Саловская, Черниговская, Ипподромная, Тархова и Зерновая. В первоочередную программу модернизации включены наиболее аварийные участки водосетей, от состояния которых зависит бесперебойное водоснабжения жителей микрорайонов.

В результате реализации проектов в эксплуатацию будут введены более 4 км коммуникаций.

Работы не прекращаются даже в выходные дни. Используемые в строительстве полимерные материалы позволят обеспечить безаварийное функционирование трубопроводов на срок не менее 50 лет.

В рамках инвестиционной программы ООО «КВС» продолжаются работы по перекладке магистрального водопровода d500 мм по улице Черниговская. Протяженность реконструируемого участка водосетей — 500 м. Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения. План реконструкции также предусматривает замену 250 м трубопровода d160 мм, что позволит произвести технологическое подключение абонентов к вновь построенному магистральному водопроводу через существующие колодцы и как следствие существенно сократит срок работ. Уже проложено порядка 150 м. Кроме того, ведется подготовка приемных рабочих котлованов для прокладывания стальной обсадной трубы диаметром 1 тыс. мм под проезжей частью 1-го проезда Танкистов.

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