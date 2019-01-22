Пьяный молодой грабитель в Вольске унес из магазина ящик для пожертвований

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-22T10:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Вольска Саратовской области возбудили дело о грабеже в отношении местного 17-летнего жителя.

По версии следствия, днем 16 января пьяный молодой человек у всех на виду похитил и унес из продовольственного магазина «СЭМА» на улице Саратовская, 33а ящик для пожертвований. В него собирались деньги малоимущим семьям.

Полиция сумела задержать несовершеннолетнего грабителя и вернуть награбленное.