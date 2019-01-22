Пьяный молодой грабитель в Вольске унес из магазина ящик для пожертвований
В ящик собирались пожертвования для малоимущих семей
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Полицейские Вольска Саратовской области возбудили дело о грабеже в отношении местного 17-летнего жителя.
По версии следствия, днем 16 января пьяный молодой человек у всех на виду похитил и унес из продовольственного магазина «СЭМА» на улице Саратовская, 33а ящик для пожертвований. В него собирались деньги малоимущим семьям.
Полиция сумела задержать несовершеннолетнего грабителя и вернуть награбленное.