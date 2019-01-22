2019-01-22T10:47:27+03:00
Общество

Предприятие оштрафовано на 1,5 млн рублей за незаконное хранение серы в Балакове

Росприроднадзор установил, что почва была загрязнена
Екатерина Семенова
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Управление Росприроднадзора по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд с иском на 1 491 000 рублей к ООО «Комплекс вспомогательных производств».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, ранее постановлением Росприроднадзора предприятие было признано виновным в причинении экологического вреда почвам на указанную сумму.

Ранее инспекторы Росприроднадзора установили, что на Саратовском шоссе, 2 в Балакове хранится сера. Химическое вещество находилось в полуразрушенном складе и было высыпано на землю. Ранее склады принадлежали ОАО «Балаковское химволокно», а позже правопреемником стало ООО «Комплекс вспомогательных производств».

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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