2019-01-22T10:45:37+03:00
Общество

За прошлый год в Саратовской области перевезли 259 млн пассажиров

Министр транспорта региона отчитался об итогах транспортного обслуживания
Тимур Гадеев
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21 января Валерий Радаев провел совещание с руководителями органов исполнительной власти, на котором обсуждали и вопрос транспортного обслуживания в Саратовской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков рассказал об итогах транспортных перевозок за 2018 год.

- В 2018 году в области всеми видами транспорта перевезено 259 млн пассажиров. Самолетами через аэропорт Саратов-Центральный отправлено более 426 тыс. авиапассажиров. В период навигации водным транспортом перевезено более 40 тыс. человек. С транзитных туристических судов Саратов посетили более 50 тыс. туристов, — рассказал «КП-Саратов» Николай Чуриков.

Кроме того, железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщении в области перевезли 6,5 млн человек. Городским электротранспортом в прошлом году воспользовались 33 млн пассажиров.

Министр также пообещал, что к летнему сезону совместно с АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» будет открыто семь пригородных сезонных «дачных» железнодорожных маршрутов.

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