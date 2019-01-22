В саратовские ЕДДС за сутки позвонили 990 человек
В Саратове из-за снегопада количество звонков в единые диспетчерские службы продолжает расти.
- За прошедшие сутки в ЕДДС поступило 990 звонков. Все они касались различных аварийных ситуаций. Среди них по одному на водопроводных сетях, ДТП, несчастных случаев и пожаров. Зафиксированы 23 жалобы об остановках движения общественного транспорта. Кроме того, 217 саратовцев вызывали экстренные службы, — рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.
Список телефонов ЕДДС в Саратове:
Единая дежурно-диспетчерская служба города: 659-659
Волжский район: 659-695
Заводской район: 659-871
Кировский район: 659-872
Ленинский район: 659-873
Октябрьский район: 659-874
Фрунзенский район: 659-876.
Горячие линии дежурных ЕДДС Саратова принимают заявки круглосуточно.