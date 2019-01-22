2019-01-22T10:40:49+03:00
Общество

В саратовские ЕДДС за сутки позвонили 990 человек

Большинство жалоб касаются остановки транспорта
Тимур Гадеев
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В Саратове из-за снегопада количество звонков в единые диспетчерские службы продолжает расти.

- За прошедшие сутки в ЕДДС поступило 990 звонков. Все они касались различных аварийных ситуаций. Среди них по одному на водопроводных сетях, ДТП, несчастных случаев и пожаров. Зафиксированы 23 жалобы об остановках движения общественного транспорта. Кроме того, 217 саратовцев вызывали экстренные службы, — рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.

Список телефонов ЕДДС в Саратове:

Единая дежурно-диспетчерская служба города: 659-659

Волжский район: 659-695

Заводской район: 659-871

Кировский район: 659-872

Ленинский район: 659-873

Октябрьский район: 659-874

Фрунзенский район: 659-876.

Горячие линии дежурных ЕДДС Саратова принимают заявки круглосуточно.

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