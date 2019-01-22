Лейтенант полиции в Саратове спас девочку в парке

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-22T10:39:10+03:00

Она каталась на тюбинге, упала и потеряла сознание

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В Саратове инспектор ДПС Дмитрий Сбойчаков помог спасти пострадавшую девочку.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, лейтенант полиции вместе с семьей отдыхал в парке. Он стал очевидцем несчастного случая — восьмилетняя девочка каталась на тюбинге и упала с высоты.

Дмитрий Сбойчаков оказал ребенку первую помощь, привел ее в сознание и перенес в теплое место.

После приезда «скорой помощи» инспектор передал девочку медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.