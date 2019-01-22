Днем саратовские дороги будут чистить 12 бригад

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-22T10:35:55+03:00

За прошедшие сутки из города вывезли 21 тыс. кубометров снега

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 22 января, улицы Саратова будут очищать 12 бригад. Они пройдут по Мостовой, Горького, Кутякова, Московской, Симбирской, Первомайской, Радищева, Соколовой, Горной, Крымской, Парковой, Ново-Астраханскому шоссе, Алтынной горе, Азина, Ильинскому проезду и Политехнической.

- За прошедшие сутки из Саратова вывезено более 21 тыс. кубометров снега и наледи, израсходовано 555 тонн песко-соляной смеси и 42 тонны реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.

Сегодня на очистку города выйдут 156 человек и 154 единицы техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой», а также несколько сотен привлеченных спецмашин предоставленных предприятиями Саратова.