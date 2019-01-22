Днем саратовские дороги будут чистить 12 бригад
Сегодня днем, 22 января, улицы Саратова будут очищать 12 бригад. Они пройдут по Мостовой, Горького, Кутякова, Московской, Симбирской, Первомайской, Радищева, Соколовой, Горной, Крымской, Парковой, Ново-Астраханскому шоссе, Алтынной горе, Азина, Ильинскому проезду и Политехнической.
- За прошедшие сутки из Саратова вывезено более 21 тыс. кубометров снега и наледи, израсходовано 555 тонн песко-соляной смеси и 42 тонны реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.
Сегодня на очистку города выйдут 156 человек и 154 единицы техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой», а также несколько сотен привлеченных спецмашин предоставленных предприятиями Саратова.