Саратовчанку задержали за снятие денег с чужой банковской карты
Возбуждено уголовное дело
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Вчера, 21 января, полицейские Ленинского района задержали женщину за снятие денег с чужой банковской карты.
- По заявлению потерпевшей, ее 18-летний сын потерял принадлежавшую ей банковскую карту, а 20 января в магазине с нее была осуществлена оплата на сумму 2 816 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в преступлении задержали 43-летнюю женщину. Которая объяснила, что потратила деньги с карты и выбросила ее. Возбуждено уголовное дело.