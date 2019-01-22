Саратовчанку задержали за снятие денег с чужой банковской карты

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-22T10:29:10+03:00

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Вчера, 21 января, полицейские Ленинского района задержали женщину за снятие денег с чужой банковской карты.

- По заявлению потерпевшей, ее 18-летний сын потерял принадлежавшую ей банковскую карту, а 20 января в магазине с нее была осуществлена оплата на сумму 2 816 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в преступлении задержали 43-летнюю женщину. Которая объяснила, что потратила деньги с карты и выбросила ее. Возбуждено уголовное дело.