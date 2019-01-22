2019-01-22T08:37:17+03:00
Происшествия

Саратовчанку задержали за растрату 140 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Вчера, 21 января, полицейские Кировского района Саратова задержали 33-летнюю женщину по подозрению в растрате.

- Согласно заявлению предпринимателя, подозреваемая была его торговым представителем и в период с декабря 2017 по август 2018 года похитила у него 140 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Задержанная дала признательные показания. Похищенные деньги истратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.

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