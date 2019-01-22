В подъезде дома на Новоузенской несовершеннолетний забрал iPhone у студентки

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-22T08:36:01+03:00

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В полицию Октябрьского района Саратова обратилась 18-летняя девушка, студентка первого курса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшей, 20 января на лестничной площадке второго этажа дома на Новоузенской улице ее знакомый попросил телефон. Якобы он собирался вызвать такси.

Однако он так и не вернул iPhone 6 золотистого цвета.

Полиция задержала подозреваемого — 16-летнего парня, который нигде не учится и не работает. Начата проверка.