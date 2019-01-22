В Озинском районе водитель Renault Logan въехал в Hyundai Creta
Пострадавшая госпитализирована
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Вчера, 21 января, на улице Кооперативная в поселке Озинки столкнулись две иномарки.
- 47-летний водитель Renault Logan в пути следования не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Hyundai Creta под управлением 64-летнего мужчины, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате столкновения 41-летняя пассажирка Renault Logan получила травмы и была госпитализирована.