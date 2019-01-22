Пассажиропоток в аэропорту Саратов-Центральный снизился на 13%

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-22T08:31:41+03:00

Несмотря на приход новых авиаперевозчиков, все меньше желающих улетать из Саратова

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На совещании у губернатора 21 января министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков сообщил, что в 2018 году в регионе всеми видами транспорта перевезено 259 млн пассажиров. Прирост к 2017 году составил 4%.

Чуриков рассказал, как именно разделился рост. Городским электрическим транспортом в 2018 году перевезено более 33 млн пассажиров (рост 102%). Автомобильным — свыше 219 млн человек (105%).

Железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщении перевезено больше 6,5 млн пассажиров (рост 102%).

В период навигации водным транспортом по всем направлениям перевезено более 40 тыс. человек (рост 103%). С транзитных туристических судов (285 заходов) Саратов посетили более 50 тыс. туристов (рост 107%).

Николай Чуриков также отчитался, что воздушным транспортом через аэропорт Саратов-Центральный в 2018 году отправлено более 426 тыс. пассажиров. При этом министр не стал уточнять, каков рост пассажиропотока через воздушную гавань. Согласно данным Росавиации, в 2017 году саратовский аэропорт обслужил 481,5 тыс. пассажиров. Таким образом, рост — отрицательный, падение пассажиропотока составило почти 13%.