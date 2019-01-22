2019-01-22T08:06:40+03:00
Происшествия

Саратов утром снова встал в пробках

Десятибалльные заторы готовят горожан к непростому дню
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Карта Саратова с сервиса Яндекс.ПробкиКарта Саратова с сервиса Яндекс.Пробки
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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация с движением транспорта в Саратове утром 22 января близка к критической.

Час пик перекрыл для нормального проезда практически все основные магистрали города. Кроме суженных из-за снегопада дорог, причиной стали многочисленные ДТП.

Так, несколько аварий на проспекте 50 лет Октября, на Шехурдина и Навашина заблокировали проезд в центр города из Ленинского и Кировского районов. ДТП на СХИ, а также у стадиона «Авангард» закрыли еще один выезд оттуда, ограничив движение в центр по Плодородной и 1-му проезду Танкистов.

Кто собирался на личном транспорте выехать в город через поселок Юбилейный — попали в пробку на улицах Прудовая и Вешняя, которая начинается почти от поворота на Солнечный-2.

Заторы также в районе Политехнической, Новоузенской, Большой Садовой, Астраханской, Университетской, Мичурина и Чернышевского.

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