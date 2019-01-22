На трех Московских проездах и шоссе Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-22T07:59:27+03:00

Ее не будет ориентировочно до 12:00

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В Саратове сегодня, 22 января, на четырех улицах Ленинского района отключили воду.

- Ориентировочно до 12 дня не будет воды у жителей домов №№25, 27, 29, 29а по Московскому шоссе, №№2, 4, 6, 8 по 1-му Московскому проезду, №№1, 3, 4, 2а, 5, 6, 7, 8, 14 по 2-му Московскому проезду и №№5, 7 и 9 по 3-му Московскому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Как отмечают коммунальщики, такие меры пришлось принять в связи с работами сторонней ресурсоснабжающей организации.