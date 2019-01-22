Спасатели нашли потерявшегося рыбака на Волге у Саратова

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-22T07:46:23+03:00

Гражданина быстро обнаружили и доставили в город

Изменить размер текста: A A

Около поселка Чардым 71-летний мужчина пошел рыбачить на Волгу и недалеко от протоки «Собачья дыра» заблудился.

- Гражданин понял, что сам не сможет вернуться и позвонил в службу спасения. На воздушной подушке к нему прибыла группа ПСС «Затон» облспаса, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Благодаря тому, что мужчина поддерживал сотовую связь со спасателями, его быстро нашли и доставили в Саратов невредимым.