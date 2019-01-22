Ночью под Балашовом сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-22T07:39:11+03:00

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На пульт оперативного дежурного МЧС сегодня ночью, 22 января, поступил сигнал о пожаре в жилом доме. В 2:28 на улице Комсомольская в селе Тростянка Балашовского района полыхал частный дом.

На тушение выехали две спецмашины с восемью пожарными.

К 05:10 возгорание было полностью ликвидирован, но к тому моменту огонь успел охватить 100 кв. м дома.

Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП. К счастью, никто из людей на пожаре не пострадал.