Ночью под Балашовом сгорел жилой дом
Тушение закончили к пяти утра
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На пульт оперативного дежурного МЧС сегодня ночью, 22 января, поступил сигнал о пожаре в жилом доме. В 2:28 на улице Комсомольская в селе Тростянка Балашовского района полыхал частный дом.
На тушение выехали две спецмашины с восемью пожарными.
К 05:10 возгорание было полностью ликвидирован, но к тому моменту огонь успел охватить 100 кв. м дома.
Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП. К счастью, никто из людей на пожаре не пострадал.