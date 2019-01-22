2019-01-22T07:39:11+03:00
Происшествия

Ночью под Балашовом сгорел жилой дом

Тушение закончили к пяти утра
Поделиться:
Изменить размер текста:

На пульт оперативного дежурного МЧС сегодня ночью, 22 января, поступил сигнал о пожаре в жилом доме. В 2:28 на улице Комсомольская в селе Тростянка Балашовского района полыхал частный дом.

На тушение выехали две спецмашины с восемью пожарными.

К 05:10 возгорание было полностью ликвидирован, но к тому моменту огонь успел охватить 100 кв. м дома.

Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП. К счастью, никто из людей на пожаре не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело о столкновении поезда с автобусом под Озинками направлено в суд
«КВС» ведет работы по реконструкции 4 км водопровода
Пьяный молодой грабитель в Вольске унес из магазина ящик для пожертвований
Руководство саратовской школы запретило сообщать об обрушении потолка
Предприятие оштрафовано на 1,5 млн рублей за незаконное хранение серы в Балакове
В Октябрьском районе жильцы дома месяц живут без крыши
За прошлый год в Саратовской области перевезли 259 млн пассажиров
В саратовские ЕДДС за сутки позвонили 990 человек
Лейтенант полиции в Саратове спас девочку в парке
Днем саратовские дороги будут чистить 12 бригад
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области снизилась на 1,2%
В Энгельсе рецидивист попался на краже курток
Саратовчанку задержали за снятие денег с чужой банковской карты
В дома на Московском шоссе Саратова вернули воду
Саратовчанку задержали за растрату 140 тыс. рублей
В подъезде дома на Новоузенской несовершеннолетний забрал iPhone у студентки
В Озинском районе водитель Renault Logan въехал в Hyundai Creta
Пассажиропоток в аэропорту Саратов-Центральный снизился на 13%
В Вольске водитель «семерки» врезался в Chevrolet Niva
Саратов утром снова встал в пробках
На трех Московских проездах и шоссе Саратова отключили воду
В Ртищеве водитель ВАЗа влетел в грузовик