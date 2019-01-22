Дачников в Саратове начнут возить с 1 мая

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-22T07:37:39+03:00

Еще три пригородных электрички стартуют с 15 апреля

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К началу дачного сезона автотранспортными предприятиями Саратовской области будет расширена маршрутная сеть по пригородным направлениям.

С 1 мая возобновят работу десять городских и 14 пригородных автобусных маршрутов. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков на совещании у губернатора.

Министр отметил, что к летнему сезону совместно с АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» будет открыто семь пригородных сезонных «дачных» железнодорожных маршрутов. Дополнительно будут введены три пригородных поезда по направлениям: Саратов — Тарханы, Тарханы — Анисовка, Татищево — Примыкание. Они будут курсировать с 15 апреля.

Еще четыре пригородных поезда по направлениям: Примыкание — Аткарск, Примыкание — Сухой Карабулак, Сухой Карабулак — Анисовка, Аткарск — Саратов запустят с 1 мая.