Дачников в Саратове начнут возить с 1 мая
К началу дачного сезона автотранспортными предприятиями Саратовской области будет расширена маршрутная сеть по пригородным направлениям.
С 1 мая возобновят работу десять городских и 14 пригородных автобусных маршрутов. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков на совещании у губернатора.
Министр отметил, что к летнему сезону совместно с АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» будет открыто семь пригородных сезонных «дачных» железнодорожных маршрутов. Дополнительно будут введены три пригородных поезда по направлениям: Саратов — Тарханы, Тарханы — Анисовка, Татищево — Примыкание. Они будут курсировать с 15 апреля.
Еще четыре пригородных поезда по направлениям: Примыкание — Аткарск, Примыкание — Сухой Карабулак, Сухой Карабулак — Анисовка, Аткарск — Саратов запустят с 1 мая.