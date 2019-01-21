Зампред саратовского правительства дал реальную картину снежных завалов в регионе

СЕГОДНЯ 21:43 2019-01-21T21:45:16+03:00

По мнению Романа Бусаргина власти пока справляются с ситуацией

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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин на встрече с журналистами 21 января рассказал о непростой ситуации в связи со снегопадом в регионе и о том, что власти предпринимают для нормализации обстановки.

- Хочу отразить актуальную для Саратова и крупных городов проблему: с учетом сложившихся погодных условий мы практически не наблюдаем таяния снега. Скопивший снег на кровле домов не тает. Крыши испытывают большую нагрузку. Управляющим компаниям рекомендовано усилить работу по чистке кровли домов, — заметил в частности зампред.

Он подчеркнул, что после расчистки основных магистралей в областном центре и в районах, службы приступают к расширению второстепенных трасс, на это планируется потратить 10 дней. Кроме этого, в Саратове должны начать усиленно чистить тротуары.

При этом в конце недели, 24-25 января в регионе снова прогнозируются сильнейшие снегопады.

Бусаргин напомнил телефоны дежурных в организациях, ответственных за чистку дорог.

8 8452 49-92-27 – диспетчерская служба дирекции автомобильных дорог

8 8452 240-240 – центральная диспетчерская служба регионального минтранса.