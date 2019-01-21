На саратовских дорогах в ночь на уборку снега выйдут 400 единиц

СЕГОДНЯ 19:13 2019-01-21T19:15:40+03:00

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Сегодня, 21 января, прошел брифинг заместителя председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

- В ночь для борьбы со снегопадом на расчистку дорог Саратовской области выйдет до 500 единиц техники. В Саратове — до 400, из них 280 будут вывозить снег, — сообщил зампред.

Он также отметил, что в городе расширены дороги для общественного транспорта и напомнил о наставлении губернатора расширить второстепенные дороги. По словам Бусаргина, первоочередная задача расчистить подходы к социально значимым объектам.

Стоит отметить, что Роман Бусаргин предрек сильнейший снегопад в четверг и пятницу, 24 и 25 января.