МЧС Саратовской области предупреждает о сильном ночном снегопаде
Ожидается метель и усиление ветра
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Саратовское управление МЧС региона предупреждает об ухудшении погодных условий в предстоящую ночь на 22 января.
- Ночью 22 января, местами на территории Саратовской области ожидается сильный снег и усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица. Температура ночью понизится от – 9 до – 14 градусов, при прояснении до – 19 градусов, – рассказали «КП-Саратов» в управлении МЧС региона.
Сотрудники МЧС призывают жителей области быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте. А также быть осторожнее пешеходам.