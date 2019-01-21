МЧС Саратовской области предупреждает о сильном ночном снегопаде

СЕГОДНЯ 19:08 2019-01-21T19:08:40+03:00

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Саратовское управление МЧС региона предупреждает об ухудшении погодных условий в предстоящую ночь на 22 января.

- Ночью 22 января, местами на территории Саратовской области ожидается сильный снег и усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица. Температура ночью понизится от – 9 до – 14 градусов, при прояснении до – 19 градусов, – рассказали «КП-Саратов» в управлении МЧС региона.

Сотрудники МЧС призывают жителей области быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте. А также быть осторожнее пешеходам.