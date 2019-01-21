В администрации Саратова прошло заседание по предстоящему снегопаду и транспорту

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-21T19:31:16+03:00

Михаил Исаев призвал бросить все силы на борьбу со стихией

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Сегодня вечером в городской администрации, завершилось заседание посвященное уборке снега состоянию остановок и подходов к ним, а также восстановлению нормальной работы транспорта.

- Михаил Исаев призвал бросить все силы на борьбу со стихией. Сегодня днем наблюдались перебои в работе трамвайного маршрута №3. Чтобы подготовиться к завтрашнему дню, сегодня ночью на промежутке от 3-ей до 6-й дачной будут перетягивать контакты бригада электриков из «Саратовгорэлектротранспорта», – рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.

Кроме того, как мы уже сообщали, сегодня ночью на уборку снега в Саратове выйдет около 320 единиц спецтехники.