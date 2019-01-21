Саратов окрасился в красный цвет из-за пробок
Стоят почти все центральные дороги города
Пробки в Саратове 21 января
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Сегодня в понедельник, 21 января, Саратов снова встал в пробках. Сервис “Яндекс.Пробки” оценивает ситуацию в городе очень плохо — на десять баллов из десяти возможных. Стоят почти все центральные дороги города.
Ситуацию ухудшают аварии на улицах Радищева, Большая Горная и Горького.
Стоит отметить, что на проспекте 50 лет Октября движение достаточно стабилизировано, чего нельзя сказать о магистралях около Сенного рынка, бизнес-центра “Навигатор” и Детского парка — там наиболее затрудненная ситуация.