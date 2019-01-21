2019-01-21T18:40:09+03:00
Происшествия

На перекрестке в Энгельсе столкнулись две «Лады Калины» [видео]

Пострадала одна из пассажирок
Тимур Гадеев
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Перекресток Тельмана и Волоха.

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Сегодня утром, 21 января, в Энгельсе, на регулируемом светофорами перекрестке произошло столкновение двух автомобилей «Лада Калина».

- 30-летний водитель одной из машин при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу другому авто под управлением 56-летнего мужчины, который уже проезжал через перекресток, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Как рассказали пользователи группы Chp_saratov соцсети Instagram, в результате аварии пострадала 37-летняя пассажирка одной из машин. Ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Перекресток Тельмана и Волоха.

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