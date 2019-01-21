В Ленинском районе до утра отключили воду
В список попали две улицы
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В Саратове сегодня, 21 января, на двух улицах Ленинского района отключили холодную воду. Ограничение продлится ориентировочно до 8:00 следующего дня, 22 января.
- Параметры подачи водоснабжения изменены жителям домов №№64-88 (четная сторона) по проспекту Строителей и №№1-12 по улице Чемодурова, - сообщили “КП-Саратов” в ООО “КВС”.
Коммунальщики отмечают, что такие меры пришлось принять из-за ремонта водопровода.