В Ленинском районе до утра отключили воду

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-21T18:13:32+03:00

В список попали две улицы

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В Саратове сегодня, 21 января, на двух улицах Ленинского района отключили холодную воду. Ограничение продлится ориентировочно до 8:00 следующего дня, 22 января.

- Параметры подачи водоснабжения изменены жителям домов №№64-88 (четная сторона) по проспекту Строителей и №№1-12 по улице Чемодурова, - сообщили “КП-Саратов” в ООО “КВС”.

Коммунальщики отмечают, что такие меры пришлось принять из-за ремонта водопровода.