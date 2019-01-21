Директор школы под Саратовом о новых автобусах: Поездки детей станут более безопасными

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-21T18:08:20+03:00

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Сегодня, 21 января,на площадке «Исторического парка «Россия — Моя история» губернатор Саратовской области Валерий Радаев передал представителям 31 муниципалитета ключи от 47 школьных автобусов.

Директор средней школы села Наумовка Балаковского района Лидия Кузьмина поделилась своими впечатлениями о новом приобретении для школы:

- Конечно, мы нуждались в новом транспорте — в нашу школу осуществляется подвоз детей из села Большой Кушум Балаковского района и поселка Ветка Ершовского района. Всего подвозим 14 школьников с 1 по 10 класс. Автобус делает один рейс утром и два — после уроков, ведь занятия в младших и средних классах заканчиваются в разное время, — сказала Лидия Кузьмина.

По ее словам, до сегодняшнего дня в школе был автобус, но он эксплуатировался уже 11 лет. Теперь у учащихся новый комфортабельный транспорт.

- Мы благодарны губернатору области Валерию Васильевичу Радаеву за внимательное отношение к жителям региона, в том числе к таким юным как школьники. Дети — это наше будущее, и всегда хочется обеспечить их самым лучшим. Новость о том, что школа получит новый автобус, порадовала и учителей, и детей, и их родителей. Транспорт полноприводный, с хорошей проходимостью, что крайне важно для сельской местности. Автобус также оснащен тахографом и системой ГЛОНАСС. Теперь любые погодные условия нам не страшны, — поблагодарила директор школы.

Лидия Кузьмина отметила, что в школе учатся очень активные ребята, которые любят участвовать в различных кроссах и конкурсах, в том числе районного и областного уровней.

- Например, спортсмены из секции греко-римской борьбы, которые всегда привозят много наград. А что уж говорить про выставки и музеи, которые дети всегда с большим удовольствием посещают. С новым школьным автобусом такие поездки детей станут более комфортными и надежными в плане безопасности, — поделилась руководитель учебного заведения.

Стоит отметить, что системная работа по обновлению муниципальных автопарков продолжается. В течение 2018 года современная техника поступила во все районы, это повышает доступность учреждений образования для жителей отдаленных населенных пунктов.