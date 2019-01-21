В Саратове воры похитили два телефона на 68 000 рублей
Возбуждено уголовное дело
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Вчера в полицию Саратове поступило заявление от 18-летней продавщицы о краже двух дорогостоящих телефонов.
- Девушка сообщила полицейским, что в одном из магазинов сотовой связи, неизвестные совершили кражу двух сотовых телефонов. Сумма ущерба составила более 68 000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, похитители пока не найдены.