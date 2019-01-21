В Саратовской области в тройном ДТП погибла 93-летняя женщина

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-21T17:19:13+03:00

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Сегодня в Лысогорском районе произошло столкновение трех автомобилей со смертельным исходом.

- В 15:10 на 670 километре автоподъезда к Саратову, Лысогорского района, 35-летний водитель автомобиля Лада Приора в пути следования допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 31-летнего водителя. После удара Niva вылетела на встречку и столкнулась автомобилем Renault Daster под управлением 61-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона

В результате аварии пассажирка автомобиля Renault Daster 93-летняя пенсионерка скончалась на месте. Еще две пассажирки джипа, женщины – 51 и 24 глет получили травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.