Панков: В программу «ЖКХ и городская среда» надо включать дворовые территории

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-21T16:59:49+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Сегодня вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым на президиуме фракции «Единая Россия» отстояли программу «ЖКХ и городская среда». Благодаря этой программе наши города становятся уютнее, красивее и удобнее.

Министр пообещал, что проект будет реализован в 2019 году и поддержал идею о том, что кроме больших городских пространств нужно включать в нее и дворовые территории. Это крайне важно для нашей области.

Будем продолжать отстаивать те регионы, которые участвуют в этой программе, — написал депутат.