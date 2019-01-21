Сельским пенсионерам повысят пенсию

СЕГОДНЯ 16:54 2019-01-21T16:54:48+03:00

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Согласно вступившим в силу изменениям федерального законодательства, надбавку в размере 25% к пенсии по старости (инвалидности) получат граждане, которые проживают в сельской местности, в настоящий момент не работают (не осуществляют иную деятельность) и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Размер выплаты составит 1333 рубля 55 копеек. Правительством утвержден список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается повышенная пенсия. Полный перечень можно найти в постановлении Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 1440.

Список предусматривает три основных вида деятельности: растениеводство, животноводство, рыбоводство. При этом каждый из них содержит исчерпывающий перечень производств (например, в растениеводстве это производство сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, заготовки, хранения, охватывает мелиорацию и т.п.) и перечень профессий, должностей и специальностей с указанием их точного наименования.

Таким образом, в сельскохозяйственный стаж включается не весь стаж, а только периоды работы в организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство, а должность работника предполагает непосредственную его занятость в производстве, указанном в списке.

Решение об отнесении периодов работы в стаж, дающий право на доплату к пенсии, принимается отделением ПФР на основании документов, имеющихся в пенсионном деле (трудовой книжке, справкам, сведениям персонифицированного учета и т.д.). Но каждый пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, подтверждающие право на увеличение выплаты.