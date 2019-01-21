В Саратове поздравляют саперов и инженеров Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-21T16:41:12+03:00

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Сегодня на базе ОМОН Управления Росгвардии региона торжественно поздравили военнослужащих инженерно-саперных и инженерно-технических подразделений Росгвардии с профессиональным праздником – днем инженерных войск. Круглосуточно эти подразделения несут дежурство на территории всего региона.

Так в прошлом году бойцы ИТО саратовского ОМОН 375 раз выезжали на обследования объектов и подозрительных предметов. Иногда приходится обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной Войны.

- Очень часто нас вызывают, когда обнаруживают, например, артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. И хотя по территории нашей области линия фронта не проходила, но были заводы, выпускавшие артиллерийские стволы. Для проверки прочности на специальных полигонах проводился их отстрел снарядами. Также мы обнаруживаем остатки снарядов времен ВОВ в тех местах, где раньше проходили железнодорожные ветки, по которым на фронт везли вооружение и боеприпасы. Или в местах где фашистская авиация проводила бомбардировки, – рассказали «КП-Саратов» Росгвардейцы Саратовской области.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и профессионализм, проявленные в ходе службы, лучшие сотрудники подразделений были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.