За январь в Саратовской области выращено 1,3 тыс. тонн огурцов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-21T16:14:04+03:00

Их произвели в теплицах области

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В Саратовской области с начала года выращено 1,3 тыс. тонн огурцов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области, овощи были произведены тепличными хозяйствами

Всего в регионе работают 10 тепличных хозяйств с общей площадью 113 га. Из них 91 га — зимние. Овощи в них выращивают с применением субстратов на минеральной вате или кокосовых волокон с использованием капельного полива.

В 2018 году удалось собрать37 тыс. тонн овощей закрытого грунта.