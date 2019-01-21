За январь в Саратовской области выращено 1,3 тыс. тонн огурцов
Их произвели в теплицах области
Изменить размер текста:
В Саратовской области с начала года выращено 1,3 тыс. тонн огурцов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области, овощи были произведены тепличными хозяйствами
Всего в регионе работают 10 тепличных хозяйств с общей площадью 113 га. Из них 91 га — зимние. Овощи в них выращивают с применением субстратов на минеральной вате или кокосовых волокон с использованием капельного полива.
В 2018 году удалось собрать37 тыс. тонн овощей закрытого грунта.