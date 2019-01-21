2019-01-21T15:52:20+03:00
Происшествия

В Базарном Карабулаке мужчина из ревности задушил брата

Он приревновал родственника к своей жене
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке завершено расследование об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 49-летний мужчина.

Следствие считает, что 6 октября он поссорился с троюродным 54-летним братом. Причиной конфликта стала ревность к жене младшего родственника.

Мужчины вышли в сарай, чтобы выяснить отношения. Там 49-летний злоумышленник удушил троюродного брата веревкой. После этого он засунул труп в багажник и выкинул в лесу рядом с Базарным Карабулаком.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. В настоящее время дело направлено в суд.

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