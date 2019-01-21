2019-01-21T15:17:51+03:00
Происшествия

В Саратове торговку паленой водкой приговорили к штрафу в 50 000 рублей

Ранее ее уже привлекали к административной ответственности
Тимур Гадеев
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Во Фрунзенском районном суде осудили торговку самодельной дешевой водкой.

- 59-летняя подсудимая ранее уже была привлечена судом к административной ответственности за продажу незаконного алкоголя. На этот раз, находясь в квартире одного из домов по улице Большая Казачья, она продала за 85 рублей 40-летнему мужчине пол-литровую бутылку с долей этилового спирта - 22,4%, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Решением суда торговку самопалом приговорили к штрафу в размере 50 000 рублей.

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