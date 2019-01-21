2019-01-21T14:59:09+03:00
Происшествия

Саратовец украл у спящей подруги 800 евро

Подсудимого приговорили к 200 часам общественных работ
Тимур Гадеев
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В Саратове осудили мужчину укравшего из сумочки у пьяной подруги 800 евро.

- 17 октября 2018 года ночью, подсудимый находился в квартире расположенной в одном из домов по улице Соколовой, где распивал спиртные напитки вместе со своей подругой. Когда женщина уснула, мужчина воспользовался этим и украл из ее сумочки 800 евро, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По факту кражи суд приговорил подсудимого к 200 часам обязательных работ.

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