2019-01-21T15:15:29+03:00
Общество

Саратов стал одним из самых честных городов России

Его жители редко лгут
Екатерина Семенова
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Саратов - один из самых честных городов РоссииСаратов - один из самых честных городов РоссииФото: Ольга Муравлёва
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Саратов признан одним из самых честных городов России.

К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET.

Опрос был проведен в январе 2019 года среди 3,6 тыс. жителей 30 городов. Респонденты отвечали на вопросы часто ли оно говорят неправду и врали ли сегодня.

По итогам Саратов вошел в тройку городов, жители которых врет реже всего. Вместе с ним честными городами признаны Иваново и Челябинск.

Самыми «лживыми», согласно опросу, стали жители Краснодара, Оренбурга и Сочи.

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