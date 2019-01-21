Саратов стал одним из самых честных городов России

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-21T15:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратов признан одним из самых честных городов России.

К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET.

Опрос был проведен в январе 2019 года среди 3,6 тыс. жителей 30 городов. Респонденты отвечали на вопросы часто ли оно говорят неправду и врали ли сегодня.

По итогам Саратов вошел в тройку городов, жители которых врет реже всего. Вместе с ним честными городами признаны Иваново и Челябинск.

Самыми «лживыми», согласно опросу, стали жители Краснодара, Оренбурга и Сочи.