В районных отделах полиции Саратовской области произошли кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-21T14:24:31+03:00

Назначены начальники в Вольском, Ершовском, Краснокутском и Новоузенском районах

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В Саратовской области назначены несколько руководителей отделов полиции.

- на должность начальника МО МВД России «Вольский» — полковник полиции Роман Галицкий, занимавший ранее должность заместителя начальника МУ МВД России «Балаковское»;

- на должность начальника отдела МВД РФ по Ершовскому району — подполковник полиции Андрей Рогозин, занимавший ранее должность заместителя начальника этого отдела;

- на должность начальника отдела МВД РФ по Краснокутскому району — подполковник полиции Павел Выборнов, занимавший ранее должность главного инспектора инспекции Штаба ГУ МВД России по Саратовской области;

- на должность начальника отделения полиции №1 в составе МО МВД РФ «Новоузенский» — майор полиции Данила Корнев, занимавший ранее должность начальника ИВС этого отдела.