В Ершове водителя ограничили в свободе за наезд на пешехода на 2 года

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-21T14:13:55+03:00

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Ершовский суд вынес приговор водителю, который в результате наезда на пешехода нанес тяжкий вред его здоровью.

- 15 августа 2018 года, в Ершове, подсудимый управлял автомобилем ВАЗ-21120 на улице Московская. По ходу движения он не оценил опасную ситуацию, не принял меры к снижению скорости и в результате при объезде автомобиля выехал на обочину и наехал на пешехода, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В резуль­тате наезда 17-летнему пешеходу были причинены телесные повреждения, которые суд оценил как тяжкий вред здоровью.

Согласно приговору суда подсудимому назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права вождения автомобиля на два года.