2019-01-21T14:12:46+03:00
Общество

Саратовские коммунисты хотят списать с жителей коммунальные долги

Они ссылаются на опыт Чеченской республики
Екатерина Семенова
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Представители КПРФ в Саратовской области направили обращение в региональную прокуратуру. В нем они просят выйти в суд с иском о списании долгов за коммунальные услуги с жителей области.

Как пояснили «КП-Саратов» в партии, подписи под обращением поставили Николай Бондаренко, Александр Анидалов, Александр Нараевский, Владимир Есипов и Наиль Ханбеков – депутаты Областной думы.

В документе от 21 января коммунисты ссылают на опыт Чеченской республики, где суд по инициативе прокуратуры списал долги населения.

Аналогичное обращение от коммунистов поступило на имя председателя Саратовской областной думы Ивана Кузьмина.

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