В Энгельсе двух мошенниц с маткапиталом приговорили к условным срокам
Женщины заключили фиктивный договор покупки жилья
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор двум жительницам поселка Коминтерн.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, 43 и 30-летних гражданок признали виновными в мошенничестве при получении выплат.
Было установлено, что в августе 2013 года гражданки заключили друг с другом фиктивный договор купли-продажи квартиры. Для этого были выделены средства материнского капитала, которые они разделили.
В результате были нарушены права несовершеннолетних детей и причинен ущерб государству на сумму около 400 тыс. рублей.
Одну из женщин приговорили к условному сроку в один год, другую — восьми месяцам.