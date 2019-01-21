2019-01-21T13:58:28+03:00
Общество

В Энгельсе двух мошенниц с маткапиталом приговорили к условным срокам

Женщины заключили фиктивный договор покупки жилья
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор двум жительницам поселка Коминтерн.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, 43 и 30-летних гражданок признали виновными в мошенничестве при получении выплат.

Было установлено, что в августе 2013 года гражданки заключили друг с другом фиктивный договор купли-продажи квартиры. Для этого были выделены средства материнского капитала, которые они разделили.

В результате были нарушены права несовершеннолетних детей и причинен ущерб государству на сумму около 400 тыс. рублей.

Одну из женщин приговорили к условному сроку в один год, другую — восьми месяцам.

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