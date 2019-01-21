Прокуратура Саратовского района потребовала очистить дороги в селе Михайловское

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-21T13:44:46+03:00

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Прокуратура провела проверку соблюдения правил в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения в Саратовском районе.

- По итогам проверки содержания улиц Михайловского муниципального образования, на всем протяжении автоподъезда к деревне Юрловка, в том числе на улицах Верхняя, и Горная, а также дороги к деревне Буркин Буерак образовалась колейность глубиной до 9 сантиметров и снежный накат, – пояснили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По данным фактам прокуратурой в адрес главы администрации Михайловского муниципального образования внесено представление.