Четверо парней попались на краже виски в Саратове

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-21T13:35:04+03:00

Они пытались запастись алкоголем перед Новым годом

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В Волжском районе Саратова задержаны похитители виски.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено вечером 29 декабря.

В магазине на улице Соколовая неизвестные тайно украли шесть бутылок виски «Вильямс Лоусон».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 20 января удалось задержать подозреваемых — трое парней по 18 лет и один 23-летний. Двое ранее привлекались к уголовной ответственности.