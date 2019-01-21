Четверо парней попались на краже виски в Саратове
Они пытались запастись алкоголем перед Новым годом
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В Волжском районе Саратова задержаны похитители виски.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено вечером 29 декабря.
В магазине на улице Соколовая неизвестные тайно украли шесть бутылок виски «Вильямс Лоусон».
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 20 января удалось задержать подозреваемых — трое парней по 18 лет и один 23-летний. Двое ранее привлекались к уголовной ответственности.