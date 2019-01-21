2019-01-21T13:12:01+03:00
Происшествия

В Марксе осудят подозреваемого в грабеже и попытке изнасилования несовершеннолетней

Уголовное дело завершено
Тимур Гадеев
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Расследование по делу приезжего мужчины, который ограбил подростков и чуть не изнасиловал несовершеннолетнюю девочку завершено и передано в суд.

- 21 сентября 2018 года вечером, 12-летняя девочка и двое ее приятелей находились на остановке общественного транспорта в одном из поселков Марксовского района. К подросткам подошел незнакомый мужчина, который приехал в Маркс на заработки и после угроз и нанесения побоев забрал у подростков телефоны, а затем чуть не изнасиловал девочку, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

На помощь девочке вовремя подоспел отец одного из сбежавших от грабителя мальчишек. После окончания расследования уголовного дела материалы переданы в суд.

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