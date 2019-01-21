Мусоровывозящие компании самостоятельно расчищают от снега контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-21T12:58:23+03:00

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Спецбригады мусоровывозящих компаний были усилены снегоуборочной техникой в минувшие выходные. С помощью взятых в аренду тракторов и бобкэтов зачищаются навалы снега, которые блокируют доступ к контейнерам. Подъезды к площадкам расчищаются муниципальными коммунальными службами, а снежные навалы около самих площадок обязаны расчищать управляющие организации, либо собственники земельных участков. Поскольку ряд площадок остаются блокированными уже более 2-х недель, мусоровывозящие компании стали убирать снег самостоятельно. Наиболее активно данная работа в выходные проводилась в Ленинском районе, сейчас там остаются заблокированными 15 площадок.

Директор ООО «Экотехника» Игорь Фомин рассказал, что необходимость привлекать дополнительную снегоуборочную технику появилась из-за бездействия управляющих компаний.

- Мы неоднократно обращали внимание администрации на те дворы, где управляющие компании не обеспечивают проезд техники и доступ к контейнерным площадкам. Оплата нашей работы зависит от объема привезенного мусора и качества очистки контейнерных площадок, а не накрученного километража. Претензии к управляющим организациям у нас есть, и надеемся их привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей, — отметил Игорь Фомин.

По данным на утро 21 января, отсутствует регламентированный проезд для мусоровывозящей техники на 5 площадках в Октябрьском районе и 3 в Кировском. Свободен проезд ко всем площадкам в Волжском и Фрунзенском районах Саратова. В Заводском районе длительное время не вывозится мусор с 20 площадок. С недопустимым нарушением графика вывозится мусор с более чем 100 площадок из 690 находящихся на обслуживании у МУП «Дорожник Заводского района».

- На сегодня три четверти проблемных точек с мусором в Саратове – это Заводской район. К сожалению, МУП не справляется с взятыми на себя обязательствами по вывозу ТКО. Имеющейся техники не хватает, и она в плохом состоянии. Регоператор рассматривает вопрос о смене МУПа в качестве вывозящей компании. Напомним, в Волжском районе нам пришлось расторгнуть аналогичный договор. Без четких гарантий улучшения технического состояния МУПа, закупки новой спецтехники и контейнерного парка он не сохранит рынок вывоза в Заводском районе, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

На предприятии отметили, что участились случаи блокировки контейнерных площадок автолюбителями. Расчищенное пространство для уборки мусора стали использовать как удобную парковку для легковых автомобилей. Подобные случаи будут фиксироваться мусоровывозящими компаниями и передаваться в государственную автоинспекцию для принятия решения.