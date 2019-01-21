2019-01-21T12:49:31+03:00
Происшествия

В Саратове задержали похитителя сварочного аппарата и телевизора

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли квартирную кражу, во время которой был похищен сварочный аппарат и телевизор.

- Согласно заявлению потерпевшей, с 4 по 5 января неизвестные проникли к ней в квартиру и украли телевизор и сварочный аппарат. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Вчера в ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в краже, 23-летний мужчина. Который сообщил, что все похищенное сдал в ломбард. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За январь в Саратовской области выращено 1,3 тыс. тонн огурцов
В Базарном Карабулаке мужчина из ревности задушил брата
Саратовская долгожительница получила телеграмму от Путина
В Саратове торговку паленой водкой приговорили к штрафу в 50 000 рублей
Снегопад в Саратовской области продолжится и во вторник
Саратовец украл у спящей подруги 800 евро
В Саратове избили ребенка из-за сломанного снеговика [видео]
Саратов стал одним из самых честных городов России
В районных отделах полиции Саратовской области произошли кадровые перестановки
В Ершове водителя ограничили в свободе за наезд на пешехода на 2 года
Саратовские коммунисты хотят списать с жителей коммунальные долги
В Энгельсе двух мошенниц с маткапиталом приговорили к условным срокам
Прокуратура Саратовского района потребовала очистить дороги в селе Михайловское
Четверо парней попались на краже виски в Саратове
В Марксе осудят подозреваемого в грабеже и попытке изнасилования несовершеннолетней
Мусоровывозящие компании самостоятельно расчищают от снега контейнерные площадки
Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях
Пассажиры маршруток №4 и 5 в Саратове недовольны лишним сиденьем