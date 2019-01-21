В Саратове задержали похитителя сварочного аппарата и телевизора

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-21T12:49:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли квартирную кражу, во время которой был похищен сварочный аппарат и телевизор.

- Согласно заявлению потерпевшей, с 4 по 5 января неизвестные проникли к ней в квартиру и украли телевизор и сварочный аппарат. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Вчера в ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в краже, 23-летний мужчина. Который сообщил, что все похищенное сдал в ломбард. По факту кражи возбуждено уголовное дело.