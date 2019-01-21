2019-01-21T12:36:09+03:00
Спорт

Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях

Финальный бой выиграл саратовский студент Константин Лоханов
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Константин Лоханов стал победителем всероссийского турнира саблистовКонстантин Лоханов стал победителем всероссийского турнира саблистов
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Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях прошли 19 января в Новогорске Московской области на базе Центра фехтования Ильгара Мамедова. Победителем стал представитель Саратовской области Константин Лоханов.

В личных состязаниях среди мужчин приняли участие 49 спортсменов из 5 регионов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Среди спортсменов, представляющих Саратовскую область, выступил четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы, студент Саратовской государственной юридической академии Константин Лоханов.

В финале соревнований Лоханов встретился с московским саблистом Дмитрием Даниленко и одержал уверенную победу со счетом 15:12.

Константин Лоханов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

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