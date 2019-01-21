Пассажиры маршруток №4 и 5 в Саратове недовольны лишним сиденьем

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-21T12:30:58+03:00

На регулярность движения желоб не было

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 21 января, сотрудники МУ «Транспортное управление» Саратова проверяли работу автобусов.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, прошел рейд по маршруткам №4, 5, 45 и 72. перевозчик ООО «Икар-Авто».

Оказалось, что маршрутки №4 и 5 работают удовлетворительно, к чистоте салонов претензий не было, пассажиры не жаловались на регулярность их работы. Нарекания вызвало третье сиденье впереди, но пока машины на гарантийном сроки, водители не могут его демонтировать.

Что касается маршрута №45, то проверяющие обнаружили мусор в салоне и поручили водителю провести уборку.

У маршрута №72 оказалась завалена снегом и льдом конечная остановка. Заместитель генерального директора «ООО Икар-Авто» Андрей Харламов, впрочем, отметил, что для уборки остановок нанимается специальная техника.