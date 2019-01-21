В Озинках один посетитель кафе убил другого за занятый стул
Возбуждено уголовное дело
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В Саратовской области расследуется уголовное дело по факту убийства по неосторожности.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 32-летний житель поселка Озинки.
По версии следствия, ночью 30 декабря обвиняемый находился в местном кафе в Озинках. Он поссорился с другим посетителем. Причиной ссоры стал занятый стул.
32-летний мужчина ударил 44-летнего кулаком по голове. Тот потерял сознание, а 12 января скончался в больнице. Причиной гибели стала тупая травма головы.
Обвиняемый задержан и взят под стражу на два месяца.