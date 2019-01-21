Ландо отказался комментировать информацию о своем уходе из ОПы

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-21T12:17:41+03:00

Все вопросы он порекомендовал задавать автору этого собщения

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Председатель общественной палаты Саратовской области Александр Ландо заявил корреспонденту «КП-Саратов», что не комментирует информацию о своем возможном скором уходе с этого поста.

- Я ничего не комментирую, продолжаю работать, как и работал на этой общественной должности. Если посчитал кто-то нужным что-то об этом сказать, то все вопросы адресуйте ему, — сказал Александр Ландо.

Напомним, ранее в своем Телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков написал, что в ближайшее время Ландо «предложит губернатору кандидатуру вместо себя».

- Думаю, в течение двух-трех месяцев все прояснится, — написал Панков.